Quanti soldi vale Sinner-Medvedev? Montepremi e cifre agli US Open | sei zero per il vincitore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il confronto tra Jannike Jack Draper nelle semifinali degli USè particolarmente atteso dappassionati di tennis. Stasera (ore 21.00) l’altoatesino incrocerà il britannico in uno scontro diretto inatteso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero 1 del mondo era atteso a questa altezza del prestigioso Slam sul suolo statunitense, ma il numero 25 del ranking ATP si è spinto decisamente oltre qualsiasi previsione della vigilia. I due contendenti si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi l’atto conclusivo da disputare contro il vincente del derby americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Jannikè sotto per 0-1 nei precedenti con Jack Draper, che tre anni fa si impose nei sedicesimi di finale del Queen’s (ATP 500 di Londra) in due tiratissimi tie-break disputati sull’erba.