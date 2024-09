Perché in alcuni supermercati c’è sempre profumo di pane

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quella delappena sfornato è una fragranza che scatena la voglia di addentarne subito un pezzo. Forse anche per questo fra le corsie deialeggiapiù spesso uncostante dicotto al forno. Sono infatti numerosi i marchi della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) che hanno allestito all’interno dei propri store dei punti dedicati alla produzione di un alimento centrale nella nostra alimentazione. Ma ildel supermercato non è tutto uguale. Partiamo dal presupposto che in Italia le abitudini sono cambiate e che dise ne mangiameno. Negli anni Ottanta se ne compravano ottantaquattro chilogrammi a testa, oggi siamo scesi a trenta (dati Ipsos). Ultimamente poi i prezzi hanno subìto importanti aumenti.