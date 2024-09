Ostia al buio il lungomare non viene illuminato neanche alla fine dell’Estate 2024

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildicontinua a rimanere al: i commercianti lidensi proseguono le segnalazioni al Comune di Roma Il bilancio è tragico per l’estate diquest’anno. Come evidenziato da numerosi esercenti commerciali, mai come prima questo territorio ha sofferto la mancanza di un’adeguata amministrazione e soprattutto la cura per mantenere il decoro in questa città balneare. L’esempio di questo degrado è la condizione lampante dellidense, purtroppo rimasto alper gran parte della stagione estiva nonostante si tratti della passeggiata turistica di questa località. Ildirimane al: la segnalazione degli esercenti La situazione sulla mancanza d’illuminazione dellidense era già finita sulle pagine de Il Corriere della Città.