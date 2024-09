Moto2 Celestino Vietti 2 nella prima sessione di pre-qualifica di Misano Comanda Aron Canet

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) Laha mandato in archivio ladelle due sessioni di pre-del Gran Premio di San Marino. Il giro più rapido è stato fatto segnare da Aròn(Kalex, Fantic Racing) in 1’35”561. Lo spagnolo ha preceduto di 131 millesimi un incisivo(Kalex, Red Bull Ajo) e di 220 millesimi il connazionale Manuel Gonzalez (Kalex, QJ Motor Gresini). In casa Italia ha brillato anche Tony Arbolino (Kalex, ELF Marc VDS Racing Team), autore della quarta prestazione cronometrica, a poco meno di 3 decimi da. Più indietro, invece, gli altri due centauri tricolore. Mattia Pasini (Boscoscuro, Team Ciatti) ha marcato il 22° tempo, appena davanti a Dennis Foggia (Italtrans Racing Team). Entrambi hanno pagato più di un secondo al battistrada. Nessuno dei contendenti per l’Iride si è dunque proposto nelle primissime posizioni.