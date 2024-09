 MILLENNIAL è il debut album di FRENCYS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 6 settembre 2024) La musica diventa un’esperienza completa in “MILLENNIAL”, il primosolista diin cui scrive, arrangia, produce, canta ed emoziona. Ecco ildi, “Millennial”, pseudonimo di Francesco Ferrarelli, musicista, compositore e produttore romano, è pronto ad incantare pubblico e critica con il suo primosolista, “Millennial“. Questa raccolta di dieci brani promette di tenderci la mano per guidarci in un percorso emozionale alla scoperta delle diverse sfumature di esperienze e sentimenti, vissute e da vivere. Ascolta il disco Cosa rappresenta “Millennial” di? Un viaggio interiore nel tempo e nello spazio, tra luci ed ombre, metafore e realtà. Un viaggio nel quale prendono vita canzoni dalle vivaci e vertiginose sonorità elettropop, unite a momenti strumentali, meditativi e d’atmosfera.