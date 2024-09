Milan Luka Jovic fallisce anche con la Serbia E in Turchia…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 6 settembre 2024), momento no per l’attaccante rossonerochecon la: intanto il futuro è a rischio e in Turchia Continua il momento no diche non si ferma solo al, ma si estendealla Nazionale. L’attaccante del Diavolo, infatti, ha deluso sia con il club rossonero nelle prime uscite, che con la suain Nations League, quando il centravanti ex Fiorentina si è trovato a tu per tu con il portiere della Spagna e con tutta la porta a disposizione ha sparato fuori il pallone, tra l’incredulità dei compagni. Il periodo che ha vissuto l’attaccante delè stato davvero incredibile: prima la maglia numero 9 come a dire: “Sono io il vice-Morata”, poi l’arrivo di Abraham nell’ultimo giorno di mercato e gli spazi che hanno iniziato a chiudersi. Ciliegina sulla torta, l’esclusione dalla lista Champions, proprio a favore dell’inglese.