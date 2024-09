Mattarella | Ue una opportunità unica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 9.33 Nel videomessaggio per il Forum Ambrosetti di Cernobbio, giunto alla 50esima edizione, il Presidenteparla di Europa: non "vincolo soffocante" nè "utopia consolatoria", ma "". Poi: "L'Europa è incompiuta", ma dalla Commissione von der Leyen "lucide scelte" sfociate in "politiche coraggiose sul debito". Si riaffacciano spinte nostalgiche, combattere i fantasmi. Presenti 27 Paesi e 13 governi rappresentati. Atteso il presidente ucraino.