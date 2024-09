Maria Rosaria Boccia | Sangiuliano meritava quel posto? Mi dispiace bastava dicesse la verità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 settembre 2024 -, ospite di In Onda su La7, ha commentato le dimissioni di Gennaro: "No, non sono contenta, assolutamente, lui, è una persona molto competente, secondo me anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire, mitantissimo". La presunta 'consulente' dell'ex ministro, alla domanda 'Ha sbagliato a lasciare'? Ha ris: "Forse oggi dopo tutta la tempesta mediatica era necessario, però poteva non farlo, dicendo lafin dall'inizio". L'intervista del programma condotto da Luca Telese enna Aprile è stata anticipata in parte dal tg di Enrico Mentana. Ma alla domanda 'Vuole ancora delle scuse pubbliche? Laha ribadito: "Voglio le scuse dall'uomo, per me e per la mia famiglia. Il ministro poi dovrà scusarsi con il governo e con il popolo italiano.