LIVE Sinner-Draper 0-0 US Open 2024 in DIRETTA | inizia la partita con un po’ di ritardo

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.12ta la fase di riscaldamento. 21.12 24 gradi, ma il problema è l’80% di umidità. 21.11vince il sorteggio e sceglie di rispondere nel primo game. 21.08 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 21.05 Qualche minuto di, normale nel tennis. Il campo per ora è completamente in ombra. 21.01 Si gioca chiaramente all’Arthur Ashe Stadium. Si sta andando riempiendo gradualmente. 21.00 Mai nessun italiano è arrivato in finale agli USin campo maschile. Ricordiamo invece nel 2015 l’epica finale tutta azzurra vinta da Flavia Pennetta contro Roberta Vinci. 20.58invece ha battuto nell’ordine McDonald, Michelsen, O’Connell, Paul e Medvedev. 20.54ha eliminato Zhang al primo turno, Diaz Acosta al secondo, Van de Zandschulp al terzo, Machac agli ottavi e De Minaur ai quarti.