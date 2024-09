Lecce il curioso numero di maglia di Ante Rebic | la scelta è singolare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Iltrova un giocatore molto motivato, voglio far vedere a tutti che sono quello di tre anni fa. Negli ultimi due anni ho sofferto a causa di un infortunio, che ho risolto ad aprile. Un mese fa il direttore e il mister mi hanno convinto. Non ci ho pensato tanto, so che in questo momento devo giocare con continuità e far vedere a tutti che sono pronto“. Sono le parole espresse danel corso della conferenza stampa di presentazione in qualità di nuovo calciatore del. L’attacccroato è in ripresa da un problema fisico: “dopo l’intervento fatto ad aprile mi sono sempre allenato, sempre con un preparatore. Mi mancavano solo i minuti della partita. Mi sento bene e voglio giocare il prima possibile“, ha spiegato