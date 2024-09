La morte per infarto dell’attrice 28enne | I medici le hanno dato un antidolorifico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 6 settembre 2024) Francesca Carocci, attrice romana di 28 anni, è morta a marzo 2024. Due giorni prima, il 28 febbraio, era andata al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital. A causa di una fitta improvvisa al petto. Ma il’rispedita a casa con un. Invece, come ha rivelato l’autopsia, soffriva di una patologia cardiaca. La procura di Roma indaga per omicidio colposo a carico di ignoti. L’edizione romana di Repubblica racconta che la ragazza è stata sottoposta a una serie di esami. Tra cui un elettrocardiogramma. E qui nasce l’accusa dei pubblici ministeri. Perché per il medico legale Luigi Cipolloni gli esami indicavano una sofferenza dell’organo cardiaco. Quelle analisi, è l’ipotesi, sarebbero state lette con troppa superficialità.