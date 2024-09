La lezione di Giuseppina persa nei boschi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 6 settembre 2024) A 88 anni smarrisce la strada mentre sta cercando funghi. Non viene ritrovata per quattro giorni. Ma non si perde d’animo. E ci dà un messaggio importante. Ha fatto scalpore, ma neanche quanto meritava - e questo non ci meraviglia, vedremo poi perché – la storia diBardelli, 88 anni, che si è persa in un bosco e ci è rimasta per quattro giorni e poi, fortunatamente, è stata ritrovata. Una storia a lieto fine ma che ha, a mio parere, molto da insegnarci. La vicenda è molto semplice: nei giorni scorsi, la signoraera andata con il figlio a «caccia di funghi», a un certo punto è scivolata in una scarpata, il figlio non l’ha più vista e non l’ha più trovata nessuno per quattro giorni.