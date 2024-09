John Woo alla regia di un musical sugli Sparks?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sembra che il registaWoo abbia in programma un nuovo progetto in collaborazione con il celebre gruppo rock statunitense degli. Il gruppoe degli, che ha collaborato con Leos Carax per il film Annette, da qualche anno ha in programma un nuovoa cui sta lavorando e che vorrebbe trasformare in un lungometraggio. Ora il gruppo potrebbe aver trovato un regista disposto a portare sullo schermo le loro canzoni e la loro storia. Glihanno infatti postato su X una foto insieme al registaWoo, con una semplice didascalia: "Il leggendario registaWoo + Spark = ?????". Si tratterebbe sicuramente di un team-up eccentrico.Woo: "Non guardo film tratti dai fumetti, amo il vero