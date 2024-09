Istat approvato Psn 2023-2025 e nominati i nuovi consiglieri

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 6 settembre 2024) Icomponenti del Consiglio dell’rimarranno in carica 4 annirende noto che in data odierna è stato diramato il DPCM di nomina dei componenti del Consiglio dell’Istituto. Sono la professoressa Maria Clelia Stefania Di Serio, ordinario di statistica medica ed epidemiologica, e il professore emerito Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell’Istituto. Gli incarichi hanno una durata di quattro anni. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo, è presieduto dal Presidente, Francesco Maria Chelli, e composto da quattro. Oltre a due di nomina governativa, uno è designato tra i propri componenti dal Comitato per l’indirizzo e il coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) e l’altro è eletto dai dipendenti dell’Istituto.