Incidente choc mamma e figlie di 8 e 10 anni morte sul colpo Il terribile schianto e l’esplosione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Una madre e le sue duesonoin unstradale che ha coinvolto un autoarticolato e la loro auto che ha preso fuoco. Michelle C. Yaeger, 45, e le sue dueKenzi e Natalie, di 8 e 10, viaggiavano a bordo del loro GMC Yukon quando si è schiantato venerdì mattina nel Missouri. Secondo la Missouri State Highway Patrol, un camion che trasportava legname si era immesso sulla banchina interna della rampa tra l’Interstate 55 e l’Interstate 270. L’autista si è fermato per controllare il carico e in quel momento l’auto condotta della donna lo ha tamponato. Yaeger e Kenzi sononell’, mentre Natalie è stata trasportata in ambulanza al vicino ospedale pediatrico, dove è stata dichiarata morta poche ore dopo.