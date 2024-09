Il baffo che fanno a Israele i boicottaggi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 6 settembre 2024) Riporta entusiasta il Fatto come “un gruppo di organizzazioni no profit” abbia annunciato che il “Norvegian governement pension fund (1500 miliardi di euri di patrimonio)” sta per di disinvestire daper la sua posizione in guerra. Altrettanti disinvestimenti avrebbero già coinvolto le americane Rtx Corporation, General Electrice e General Dynamics, che operano in Cisgiordania. A giugno, un altro Fondo Pensione norvegese avrebbe esclusoda 70 milioni di dollari per la Caterpillar. Il principale Fondo britannico, l’Uss, cancellato 95 milioni di euri dalle università ebraiche; la Pension Denmark liquidati tutti gli investimenti nelle banche israeliane.