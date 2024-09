Grave incidente a catena sulla Tangenziale Ovest di Milano | 15 feriti tra cui due bambini Oltre 12 chilometri di coda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quindici persone sono rimaste ferite in unavvenuto venerdì pomeriggiodi, nel tratto tra l’uscita di Corsico e lo svincolo di Vigevano Lorenteggio. Non è chiara la dinamica dello schianto ma sappiamo che ha riguardato più di due veicoli. Sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato cinque ambulanze e l’elisoccorso. L’allarme è arrivato alle 15.30 circa e sono stati allertati anche i vigili del fuoco del comando diMessina, l’Agenzia per la tutela della salute e la polizia stradale. Tra le persone coinvolte nell’ci sono anche un bambino di 10 anni e una bambina di 11, una ragazza di 16 e un giovane di 17 anni. Al momento non sappiamo quanti siano in gravi condizioni. Per consentire l’intervento dei soccorsi il tratto di strada è stato bloccato e alle 16.