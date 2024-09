Ft la spagnola Ribera possibile commissaria Ue alla concorrenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ursula von der Leyen sta valutando a sorpresa l'ipotesi di affidareTeresal'importante portafoglio dellaUe. Lo riferisce il Financial Times, citando fonti a conoscenza dei negoziati. La vice prima ministraindicata da Madrid comepuntava a un ruolo guida nell'agenda verde dell'esecutivo comunitario, ma le riflessioni in corso la vedrebbero presa invece in considerazione come garante della. Questo consentirebbe di mantenere le politiche climatiche nell'ambito del Partito popolare europeo, preoccupato dal profilo, ritenuto troppo ecologista, della. Stando ancora all'Ft, comunque, non sarebbe ancora escluso che le deleghepossano andare ad altri Paesi, Austria in particolare. La situazione resta fluida in attesa che la settimana prossima, salvo rinvii, von der Leyen presenti la sua squadra.