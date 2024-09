Diretta omicidio Bologna le notizie di oggi Il fermato denunciò altri ragazzi del gruppo Fiori e biglietti in via Piave

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – “Il mio assistito è sconvolto, in stato confusionale. Ha ammesso le sue responsabilità e dato una sua versione dei fatti, che al momento preferisco non dire. Non ha cercato di sminuire ciò che ha fatto, ha anche fatto ritrovare il coltello tra alcune auto vicino a dove è successo il fatto”. Sono le parole dell’avvocato Simone Vincenzo Ferraioli, che assiste il sedicenne accusato di aver ucciso mercoledì sera in via, con una coltellata, il suo coetaneo Fallou Sall. Stamattina l’udienza di convalida del fermo al tribunale dei Minorenni del Pratello davanti alla gip Anna Filocamo.