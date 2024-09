Creature Commandos – le nuove immagini fanno speculare i fan su Sgt Rock

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mancano ufficialmente tre mesi alla prima di, l’attesissima serie animata che debutterà su Max a dicembre.sarà il primo capitolo del nuovo Universo DC di James Gunn e Peter Safran, e giovedì hanno fatto il loro debuttofoto che mostrano l’eclettico cast di mostri della serie – e potrebbero aver rivelato un dettaglio interessante. Il post di Gunn sui social media per le foto ha confermato che GI Robot (Sean Gunn) è al fianco dei suoi amici nell’unità della Seconda Guerra Mondiale Easy Company. Sebbene le due figure al fianco di GI Robot non siano menzionate per nome, i fan hanno già ipotizzato che l’uomo più alto possa essere il sergente Frank, noto anche come l’amato personaggio dei fumetti di guerra Sgt.