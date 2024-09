Calcio Prima e Seconda Categoria ora sono ufficiali i gironi 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) In, Argignano nel girone C e la Filottranese resta nel B; divise le osimane: Osimo 2011 e San Biagio nel B, Passatempese nel C. In, Falconarese e Leonessa Montoro nel D, Senigalliae Chiaravalle nel C, Cingolana SF e Villa Strada nell’F ANCONA, 6 settembre– L’attesa è finita:di. La Lnd Marche, infatti, con il comunicato n° 31 del 6 settembre, hazzato la composizione dei quattro raggruppamenti die degli otto di. Nel livello superiore, l’Argignano Fabriano è stato inserito nel girone C maceratese insieme alla Passatempese, mentre è rimasta nel raggruppamento B la Filottranese. A differenza dei passatempesi, però, le altre due osimane Osimo 2011 e San Biagio giocheranno nel gruppo B, così come anche la retrocessa Castelfrettese.