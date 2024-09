Boccia farsa totale a In Onda | Ah si è dimesso? Le parole sconcertanti su Gennaro Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) E' la sera delle beffe a In, su La7. Luca Telese e Marianna Aprile intervistano Maria Rosaria, la donna della settimana. E nel corso del faccia a faccia, registrato nel corso del pomeriggio, arriva in diretta la notizia delle dimissioni di, il ministro della Cultura "inguaiato" proprio dalla. "No, io non sono contenta, assolutamente - risponde l'influencer di Pompei alla domanda sul suo stato d'animo ora che il caso, a livello politico, sembra chiuso definitivamente -. Lui meritava quel posto. E' una persona molto competente, secondo me è anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire. Mi dispiace tantissimo".sorprendenti, a giudicare dagli attacchi quotidiani che laha lanciato aa suon di post, foto, battute e stilettate vagamente minacciose e allusive su Instagram.