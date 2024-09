Venezia 81 ottavo red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancora due giorni e scopriremo chi saranno i vincitori dell’ottantesimainternazionale d’artetografica di. Chi sceglierà la giuria capitanata dall’attrice francese Isabelle Huppert? Nel corso dell’ottava giornata del Festival disono stati presentati tre film in Concorso, Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, il quarto dei cinque film italiani, Diva Futura di Giulia Louise Steigerwalt con Pietro Castellitto e Barbara Ronchi e Jouer avec le Feusorelle Delphine e Muriel Coulin. Fuori Concorso Songs of Slow Burning Earth di Olha Zhurba e TSWT / Things We Said Today di Andrei Ujica. Per la sezione Orizzonti Happy Holidays di Scandar Copti. Il Festival è anche glamour, lustrini e paillettes.