The Life of Chuck | le prime immagini del film tratto dal racconto di Stephen King

(Di giovedì 5 settembre 2024) Theof: ledeldaldiIn vista della sua anteprima al Toronto InternationalFestival, sono arrivate online lein anteprima del prossimo adattamento di Theofdi Mike Flanagan,da undi. Vanity Fair ha infatti pubblicato una manciata didel, incentrato sulla vita di Charles Krantz, che muore a 39 anni all’inizio del. Nelle interviste, il cast e i creatori dello descrivono come unpositivo e di incoraggiamento alla vita, quindi non aspettatevi il solito orrore alla– questo è più nello spirito di Le ali della libertà o Stand By Me. Non è nemmeno la prima volta che Flangan si cimenta con; è salito alla ribalta in gran parte grazie al suo adattamento di successo de Il gioco di Gerald, a cui ha fatto seguito Doctor Sleep.