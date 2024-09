Sinner batte Medvedev | Partita strana chi trova in semifinale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jannilalla conquista dell'America. L'azzurro si è preso le semifinali degli Us Open,ndo nei quarti Daniil. È partito forte Jannik, ha poi subito il ritorno aggressivo del russo ma si è ripreso, ha cambiato qualcosa, ha messo più energia nel suo tennis e non gli ha lasciato scampo. Vittoria in quattro set. Il punteggio: 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Il numero 1 al mondo, beniamino del pubblico statunitense, è stato applaudito anche da due tifosi 'di casa' speciali: la ginnasta Simone Biles e l'ex campione Nba Dwyane Wade. Persarà la primaa New York, sui campi di Flushing Meadows, traguardo raggiunto prima solo da Corrado Barazzutti (1977) e Matteo Berrettini (2019). E l'avversario è uno che conosce benissimo, il britannico amico e compagno di doppio Jack Draper, che nei quarti di finale ha battuto l'australiano Alex De Minaur in tre set.