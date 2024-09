Regionali il sindaco Lepore su de Pascale e Federcoop | Caduta di stile di Ugolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Bologna, 5 settembre 2024 – Nel giorno in cui Bologna si è svegliata attonita per la notizia di un 16enne morto accoltellato, in seguito a una rissa in via Piave, ilMatteoha sottolineato che dovrebbe essere il “momento in cui fermarci e fermare anche la campagna elettorale e le strumentalizzazioni che a volte ci sono attorno a questi eventi”. "Credo che gli adulti in questo momento dovrebbero insieme ritrovarsi per riflettere a partire dal mondo della scuola e le famiglie”, ha aggiunto. Una battuta a margine di un incontro in città metropolitana in risposta a Elenaperò il primo cittadino l’ha data: “Credo che sia stata unadie spero che la campagna elettorale continui su altri argomenti e non sulle offese”.