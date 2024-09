Rai | nomine cda per opposizioni ‘è stallo’ Fdi invece accelera ‘nessun rinvio’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – Le vicende che affliggono il Governo, aggravato anche dalla gestione dell’affaire Sangiuliano, si intrecciano con il nodo già complesso delledel cda Rai, per le quali la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva. Il condizionale è d’obbligo visto che le diverse anime della maggioranza ancora non avrebbero trovato l’intesa definitiva. E finché l’accordo non è ufficializzato ognuno continua a cercare di ottenere risultati migliori.A quanto apprende l’Adnkronos, nei corridoi di Viale Mazzini si respira un’atmosfera di strana calma. Qualcuno la definisce “di grande attesa”.