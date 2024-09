Putin | Mai rifiutato di negoziare Ma se replicassimo ai raid sulle centrali nucleari? Kiev | Non vuole la pace ma la nostra resa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) I suoi protagonisti dicono di volere la, ma la guerra non conosce soste. Mosca non ha “mai” di “” con, ma “sulla base di documenti concordati e di fatto siglati a Istanbul” nel 2022 e non “sulla base di richieste effimere”. Durante il Forum economico orientale (Eastern Economic Forum, Eef) a Vladivostok, Vladimirè tornato sul tema dei possibili trattative per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina. Nei giorni scorsi, tuttavia, nel pieno dell’offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, il Cremlino aveva dichiarato che “non ci sono i prerequisiti per negoziati”. “Non abbiamo chiamato per molto tempo rappresentanti di alcuni Paesi europei e degli Stati Uniti. Anche se non abbiamoquesti contatti. Li limitano”, ha proseguito il presidente della Federazione russa.