Patto tra Comune e Finanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) TODI Protocollo d’intesa trae Guardia disui controlli del Pnrr, perché vengano utilizzate correttamente le risorse, significative, destinate al. È quanto è stato sottoscritto ieri, nella Sala Giunta , dal sindaco Antonino Ruggiano e dal colonnello Carlo Tomassini, comandante provinciale delle fiamme gialle. L’accordo ha come oggetto proprio la "tutela" delle risorse del Pnrr, del Piano nazionale per gli investimenti complementari allo stesso Pnrr e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea. Resterà in vigore sino a fine 2026 e andrà a rafforzare le azioni sulla legalità in materia di utilizzo di risorse pubbliche.