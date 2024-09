Paderno Dugnano il racconto del 17enne | La sera della festa ho deciso I miei hanno sentito le urla e sono corsi poi non so più dove li ho colpiti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Ogni tanto igenitori mi chiedevano se c’era qualcosa che non andava perché mi vedevano silenzioso, ma io dicevo che andava tutto bene». A parlare è Riccardo, ilche la notte tra sabato 31 agosto e domenica 1° settembre ha ucciso il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella loro villetta di, nel Milanese. Le dichiarazioni rilasciate alla giudice per le indagini preliminari, contenute negli atti dell’ordinanza di convalidacustodia cautelare in carcere, raccontano di un ragazzo preda dei suoi incubi, che stava covando dentro il piano omicida. Da qualche anno, Riccardo aveva iniziato a «sentirsi un estraneo» e di aver maturato «l’idea di vivere più a lungo delle persone normali, anche per conoscere il futuro dell’umanità».