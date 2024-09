Paderno difesa 17enne chiede comunità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 5 settembre 2024) 13.50 Ladelautore della strage familiare diDugnano ha proposto al Gip milanese per i minori che il giovane venga trasferito dal carcere Beccaria a una. Contrari i Pm minorili. "Il carcere non è l'unica soluzione", ha detto il legale durante l'interrogatorio con il Gip, che oggi dovrebbe decidere sulla misura cautelare e sulla convalida dell'arresto. Ilal Gip: "Ho compiuto questo gesto perché pensavo in quel momento che potesse essere la soluzione al mio malessere".