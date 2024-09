Osimhen la nuova clausola sarà valida da luglio 2025 solo per i club stranieri Schira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024) Larescissoria sul contratto didaper i. Nessunitaliano potrà quindi attivare laposta dal Napoli. Lo riporta il giornalista Nicolò, che su X scrive: “Larescissoria di Victor(75 milioni di euro)dale per i(non italiani)“. Victor #’s new release clause (€75M) will be valid only from Julyand for foreigns (not italian). #transfers #Napoli — Nicolò(@Nico) September 5, 2024e il Napoli si ignorano nel giorno della separazionee il Napoli si ignorano nel giorno della separazione Repubblica Napoli evidenzia la freddezza dell’addio tra il Napoli e