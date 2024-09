MotoGP su TV8 | orari GP San Marino 2024 il programma in chiaro dal 6 all’8 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Gran Premio di San(e della Riviera di Rimini, come recita il nome ufficiale completo), costituisce il tredicesimo dei venti appuntamenti che andranno a comporre il Mondialedi, Moto2 e Moto3. Sarà, inoltre, la tappa conclusiva del campionato riservato alla MotoE. Si gareggerà da venerdì 6 a domenica 8. Il palcoscenico sarà rappresentato dal moderno Circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, destinato a ospitare un double header in virtù dei cambiamenti sopraggiunti in calendario. Quello dell’imminente weekend sarà il GP canonico, previsto sin da inizio anno.