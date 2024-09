MotoGp Bagnaia | Chiedo scusa ad Alex ma non cambio idea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set. (askanews) – “Prima di tutto vorrei chiarire una cosa. Vorrei chiedereadper le parole che ho detto dopo la gara, ero in una situazione di molto nervosismo e arrabbiatura. Non ho mai voluto far intendere che quello che è successo sia stato intenzionale: non mi ha voluto far cadere volontariamente. La sua difesa è stata molto aggressiva, si sarebbe potuta evitare se lui, appena arrivato il contatto, avesse chiuso il gas e invece l’ha tenuto aperto”. Parola di Peccoalla vigilia del Gp Di Misano. Il campione del mondo torna sull’incidente con conMarquez ad Aragon. “Le mie parole sono state un po’ troppo dure nei suoi confronti e gliper questo – continua – Però nonsu quanto successo: è andato lungo, ero davanti. Ero molto arrabbiato soprattutto perché era rimasto col gas aperto. Ma è il passato, guardiamo avanti.