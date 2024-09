Mo | media ‘nuovi raid Idf in campo profughi di Tulkarem’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ramallah, (Adnkronos) – I soldati israeliani hanno nuovamente attaccato ildi Tulkarem, in Cisgiordania, dopo che si erano ritirati brevemente in mattinata. Lo scrive al Jazeera, che parla di combattimenti in corso nell’area. I bulldozer e i veicoli militari alla periferia delhanno incontrato la resistenza dei palestinesi, dando origine a scontri armati.L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dichiarato che l’esercito israeliano ha preso d’assalto il quartiere di al-Akasha nele ha schierato cecchini. Ha anche circondato il Martyr Thabet Governmental Hospital e dichiarato il coprifuoco nell’area della rotonda di Al-Shweika, costringendo i negozi a chiudere. L'articolo Mo:Idf indiCalcioWeb.