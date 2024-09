Masters of the Universe | Alison Brie interpreterà la villain Evil-Lyn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)of thela-Lyn(Mad Men, Community) ha ottenuto il ruolo della cattiva-Lyn nel film live-actionof thedi Amazon MGM Studios e Mattel Films. Come riportato da Deadline, lasi unisce così a un ensemble guidato da Nicholas Galitzine nel ruolo del Principe Adam alias He-Man. Parte del franchise deiof thefin dai primi giorni,-Lyn è stata introdotta sia nella linea di giocattoli della Mattel che nella serie animata He-Man and theof thenel 1983. Maga dalle formidabili capacità magiche, è una delle più fidate e potenti alleate della nemesi di He-Man, Skeletor. Nel film, molto probabilmente, li vedremo dunque l’uno al fianco dell’altra per cercare di ostacolare He-Man.