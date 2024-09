LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa affronta i francesi! Patriot batte Britannia in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) 15.05 Isi mettono all'inseguimento di. 15.05entra da sinistra nella zona di pre-partenza. Ida destra. L'intensità del vento è aumentata, e non di poco. 15.04 Tre minuti alla partenza traed i! 15.01schiera come sempre Bruni e Spithill come timonieri; Molineris e Tesei come trimmer; Voltolini, Gabbia, Rosetti e Kirwan come cyclors. 15.00 Tra poco toccherà proprio acontro idi Orient Express. 14.59 Dunque arriva la seconda sconfitta per Ineos in questaCup dopo quella con. 14.57 Pazzesco cosa abbiamo visto. Ineos ha guadagnato costantemente terreno, fino a transitare a soli 3? di ritardo al gate 5. American Magic è caduta dal foil,ha preso il largo nell'ultimo lato di poppa con 150 metri di vantaggio.