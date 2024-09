LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | concluse le prime gare Tapia all’attacco del podio dalle 12

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) 11.05 Alle 11.09 al via la finale dei 100 metri femminili T37: Final Lane Bib NPC Name Personal Best Season Best 2 2541 UKR KOBZAR Nataliia (T37) 13.37 13.55 3 2485 RSA JAMES Sheryl (T37) 13.53 13.65 4 2120 CHN JIANG Fenfen (T37) 13.17 13.26 5 2578 USA ROBERTS Jaleen (T37) 12.94 13.34 6 2133 CHN WEN Xiaoyan (T37) 12.27 12.27 7 2581 USA SWANSON Taylor (T37) 12.77 12.77 8 2222 FRA FRANCOIS-ELIE Mandy (T37) 13.10 13.48 9 2435 NPA SLANOVA Viktoriia (T37) 13.48 13.48 11:00 Subito su altissimilli l'algerina Safia Djelal grande favorita per l'oro nella gara di lancio del peso F57. Stampa un 11.15 nel primo tentativo e si mette a dettare il passo. 10:55provvisorio dopo il 3° giro di salti nella gara di salto in lungo T38. Ekler (HUN) 5.