La lite sui social poi la rissa e l’omicidio | ucciso il 16enne Fallou Sall arrestato un coetaneo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tragedia a Bologna nella tarda serata di ieri: unè statoin strada con una coltellata, ferito un altro giovane. Fermato 17enne. Unasuisarebbe alla base dellascatenatasi alle ore 22 circa in via Piave, non lontano dal parco del Velodromo. Ad essere colpito a morte è stato, 16 anni, italiano di origini senegalesi. Accoltellato al collo ed alla schiena anche un altro ragazzo, un 17enne bengalese, ferito in maniera non grave. Sulla base degli accertamenti svolti dalla squadra mobile, poche ore fa è stato fermato un 17enne ritenuto il presunto autore del reato. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bologna.il(ANSA FOTO) – cityrumors.itStando alle prime ricostruzioni il ragazzo fermato da tempo provocava viaun altro giovane di Bologna. Ieri sera la resa dei conti in strada.