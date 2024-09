Jon Spaihts | lo sceneggiatore di Dune debutterà alla regia con un film live-action

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) LAIKA ha annunciato la produzione di un nuovoche segnerà il debuttodelloJon. LAIKA proseguirà i suoi progetticon un thriller sci-fi scritto e diretto da Jon, lodeidiche compierà il suo debutto come regista. Lo studio ha già annunciato la produzione di progetti non animati in occasione di Crumble, scritto e diretto da Brian Duffield, e Seventeen, basato sul romanzo di John Brownlow. Il progetto delloIl nuovonon ha ancora un titolo ufficiale e racconterà la storia di una donna che indaga su un mistero avvenuto durante una settimana che non riesce a ricordare. Jonha dichiarato: "Questo è un progetto