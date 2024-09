Italia in ritardo sulle startup | investimenti in calo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’è e resta indietro. Si scommette ancora pocoimprese giovani. Dopo l’exploit del 2022 (2miliardi di euro di), nel 2023 si è scesi di quasi la metà e il primo semestre del 2024 ha registrato -48% rispetto ai primi 6 mesi dell’anno precedente. La fotografia è stata scattata alla vigilia della quarta edizione di RomeWeek, il festival internazionale organizzato il 19 e 20 settembre da Romainsieme Future4 Comunicazione, Orange Media Group e The Growth Kitchen. Qui verrà chiesto al governo di intervenire, con un nuovoact, dopo quello del 2013. “E’ ora di seguire le regole internazionali dei soggetti che giocano questa partita da sessant’anni come gli Usa, da 25 anni come Germania e Gran Bretagna o da15 anni come la Francia. A Parigi nel 2010 si investivano 100 milioni l’anno e oggi si parla già di 12 miliardi.