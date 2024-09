Giù le mani dai vigneti L' espianto deve essere l' ultima spiaggia Intervista a Lorenzo Cesconi presidente Fivi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il conto alla rovescia è cominciato. L’11 settembre in Europa si inizierà a parlare del futuro della viticoltura, compreso lo spinoso tema degli espianti dei. È questa infatti la data - la prima di quattro incontri - in cui il gruppo vitivinicolo di alto livello si riunirà a Bruxelles in vista della prossima Politica agricola comune (Pac). Mentre la Francia ha già espresso il suo favore verso l’estirpazione, definendo la misura «necessaria per dare nuove prospettive al settore», in Italia la situazione è ancora tutt'altro che unanime. Dopo la dura presa di posizione di Unione Italiana Vini (Uiv), da sempre contraria a questa soluzione, adesso anche(Federazione italiana vignaioli indipendenti) mette in guardia il settore, attraverso il