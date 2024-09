Fab Four in Mostra Lennon ribelle a New York e il concerto del ’65 È sempre Beatlesmania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Due film che hanno come protagonisti i Beatles sono passati, in questi giorni, sugli schermi delladel cinema. Il primo, fuori concorso, si intitola One to One: John & Yoko. In realtà qui, di componenti dei Beatles, ce n’è uno solo: John. Ma è più che sufficiente. Il film documentario racconta i suoi anni americani, quelli vissuti con Yoko, quelli delle utopie rivoluzionarie, dell’appoggio ai movimenti di controcultura degli anni ’70 negli Stati Uniti. I Beatles sembrano un ricordo lontano,sembra avere completamente dimenticato la spensieratezza leggera degli anni ’60, ed è sinceramente coinvolto nei progetti di costruzione di un nuovo mondo, di opposizione al governo Nixon. In una parola: è il Johndi Imagine, ma molto meno edulcorato e romantico di quello che si possa immaginare.