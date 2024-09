Confronto tra calciatore e allenatore decisiva la volontà del tecnico | spunta una clamorosa ipotesi!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 5 settembre 2024) In casa Napoli proseguono gli allenamenti in vista della ripresa della Serie A. Ieri, a Castel Volturno è andato in scena un incontro importante. Il calciomercato si è ormai concluso, ma in casa Napoli si continua a lavorare per risolvere le cosiddette situazioni “delicate”. Il club azzurro ha vissuto un estate non semplice, ancor più a causa delladi Victor Osimhen di approdare altrove. Tutto ciò ha condizionato il mercato in entrata, ma anche quello in uscita, costringendo la dirigenza a mettere a segno diversi colpi last minute. Tutto ciò è ormai alle spalle, motivo per il quale l’unico obiettivo è fare bene in campo. Per fare ciò, servirà l’aiuto di tutto il gruppo squadra. Non a caso, Antonio Conte starebbe provando a risolvere l’ennesima situazione complessa. Il giocatore in questione è Michael Folorunsho, arrivato in Campania con tutti i buoni propositi per fare bene.