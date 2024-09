Cina | Xi concedera’ a Paesi meno sviluppati trattamento tariffario pari a zero

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pechino, 05 set – (Xinhua) – Laa tutti iche intrattengono relazioni diplomatiche con il Paese, tra cui 33africani, unper il 100% delle linee tariffarie, ha dichiarato oggi il presidente cinese Xi Jinping. Laaprira’ ulteriormente in modo volontario e unilaterale il proprio mercato, ha affermato Xi in un discorso programmatico durante la cerimonia di apertura del Summit of the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) 2024. L’iniziativa rende lail primo grande Paese in via di sviluppo e la prima grande economia a compiere un passo del genere e contribuira’ a trasformare il grande mercato cinese in un’enorme opportunita’ per l’Africa, ha osservato Xi. (Xin) Agenzia Xinhua