Ciclismo Luca Mazzone è medaglia di bronzo nella prova in linea alle Paralimpiadi! Quarta Francesca Porcellato

(Di giovedì 5 settembre 2024) Arriva un’altradalsu strada per l’Italiadi Parigi 2024. Dopo le cronometro individuali di ieri,inil portabandiera azzurroha conquistato una splendidadiincategoria H1-H2. Il 53enne pugliese raccoglie l’ottavadella sua eterna e straordinaria carriera paralimpica. Un terzo posto che va ad aggiungersi all’argento di ieria cronometro: bis in due giorni per il veterano azzurro. Mai stata in discussione laha fatto una gara praticamente in solitaria al terzo posto, visto che lo spagnolo Garrote Munoz ha attaccato subito e gli è andato dietro il francese Florian Jouanny, che poi avrebbe vinto l’oro con il tempo di 1:20:18.