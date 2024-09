CdS – Veretout passa dal Marsiglia al Lione a mercato concluso grazie alla regola ‘jolly’

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 22:03:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: Nella giornata di mercoledì 4 settembre l’Olympiqueha ufficializzato l’acquisto dell’ex romanista Jordan. Un affare dal valore di 7 milioni di euro (bonus compresi) che garantirà anche una percentuale sulla futura rivendita al. All’apparenza può sembrare una trattativa come tante altre ma lo scambio di documenti tra i due club francesi è stato completato afinito. Ladel jolly In quasi la totalità dei campionati professionistici questo trasferimento non sarebbe stato possibile. Damento la chiusura del calcioimplica infatti l’assoluta impossibilità per i club di formalizzare nuovi accordi oltre una data prestabilita.