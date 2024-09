CdS – Roma perché Hummels è il colpo migliore

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 13:33:12 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere: Con rispetto parlando per gli altri acquisti della, Matsè ilche Ghisolfi potesse piazzare nei tempi supplementari del mercato svincolati. Non soltanto il difensore tedesco rafforza considerevolmente la retroguardia giallorossa, ma, grazie al suo ingaggio, sbarca in Serie A un autentico campione che onora il calcio con la sua esemplare professionalità e una carriera che parla da sola. Il suo nuovo capitolonista si annuncia particolarmente interessante. Finalista di Champions League con il Borussia il primo giugno scorso,è stato campione del mondo con la Germania nel 2014 in Brasile, ha disputato 78 presenze in Nazionale, della quale è stato uno dei perni sino all’ultima partita giocata con la Fußballnationalmannschaft.