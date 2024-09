Caro Saverio ci sei mancato

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 5 settembre 2024) Roma, 5 set – Io aTommasi voglio bene. Dico sul serio. Con quello sguardo un po’ così, quella leggerezza e forse perfino quell’ingenuità che lo contraddistinguono, rappresenta una delle mie prime mire “social” da quando ho avviato attività di pubblicazione anche in senso editoriale. Insomma, dai tempi gloriosi di Azione Culturale prima e di Oltre la Linea poi,è stato una specie di simbolo, di modello. Ovviamente negativo, ma non è quello il punto: ha rappresentato una fonte di ispirazione continua, e in quanto tale impossibile da non tenere in un qualsivoglia tipo di considerazione. Oraè tornato, appositamente per noi, il che rende ancora più eclatante e gradita la sua incursione., non sei più sulla cresta dell’onda, ma noi ti supportiamocommenta cose, un po’ come Elly pubblica cose (come dicevamo stamattina).