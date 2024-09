Calcio | Coppe europee | la spedizione delle nostre otto squadre

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) Con i sorteggitre competizioni andati in scena nella settimana passata, il nostroha conosciuto tutte le avversariesocietà che parteciperanno alla corsa allenella stagione 2024/25. Cinquein Champions League (Atalanta, Bologna, Milan, Inter e Juventus), due in Europa League (Roma e Lazio) e una in Conference League (Fiorentina). Le competizioni UEFA hanno cambiato format con l’addio alla fase iniziale a gironi in favore di un campionato unico che vedrà ogni formazione giocaresfide (sei in UECL) nel tentativo di staccare il pass al turno successivo. Ecco cosa ha legiferato il sorteggio.